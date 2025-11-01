Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Aller Abschied ist schwer

Sony PicturesStaffel 2Folge 22
Aller Abschied ist schwer

Bezaubernde Jeannie

Folge 22: Aller Abschied ist schwer

25 Min.

Ein Dschinn-Gesetz besagt, dass alle "Meister", die im Besitz eines Flaschengeistes sind, einmal im Jahr entscheiden dürfen, ob sie diesen Geist auch weiterhin behalten wollen. Jeannie zittert, denn sie weiß, dass sie Tony mit ihrer Eifersucht auf die Nerven geht. Und in der Tat: Tony ist mal wieder sauer auf Jeannie und fordert sie unmissverständlich auf, ihre Koffer zu packen. Doch als er mit Roger seine neu gewonnene Freiheit feiern will, kommt irgendwie keine Stimmung auf ...

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

