Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Ein Zwilling kommt selten allein

Staffel 2Folge 23
Ein Zwilling kommt selten allein

Ein Zwilling kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 23: Ein Zwilling kommt selten allein

24 Min.

Seit zehn Jahren ist General Peterson nun im Amt - Grund genug, eine große Feier auszurichten. Petersons Untergebene wollen ihn mit einem Auftritt von Sammy Davis jr. überraschen, den der General grenzenlos verehrt. Doch als Tony mit der Organisation beauftagt wird, hat er wenig Glück: Der große Entertainer lässt ihn abblitzen, da er auf ein Jahr hinaus völlig ausgebucht ist. Nun ist guter Rat teuer - und wieder einmal sind Jeannies Zauberkünste der letzte Ausweg ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen