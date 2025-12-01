Bezaubernde Jeannie
Folge 25: Wer will unter die Piraten?
24 Min.Ab 6
Tony Nelson hat als kleiner Junge mit Begeisterung Piratengeschichten gelesen und ist seitdem ein Fan von Captain Kidd - daran hat sich auch im Erwachsenenalter nichts geändert. Als Jeannie davon Wind bekommt, möchte sie ihrem Meister wieder einmal eine Freude machen und versetzt ihn mit einem Blinzeln auf das Schiff des berühmt-berüchtigten Piratenkapitäns. Hier muss Tony einige Abenteuer überstehen, die alles andere als lustig sind. Schon bald hat er genug vom Piratendasein ...
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
6
