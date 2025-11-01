Napoleon ist selbst dran schuldJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 28: Napoleon ist selbst dran schuld
24 Min.
Der geschichtsbegeisterte Tony spricht gegenüber Jeannie eines Tages enthusiastisch von Napoleon und dessen strategischem Geschick. Kurzerhand lässt der Flaschengeist den großen Korsen persönlich erscheinen, damit Tony ein Gespräch mit dem verehrten Strategen führen kann. Tony will die Chance nutzen, um Napoleon auf den Fehler des Russlandfeldzugs hinzuweisen - doch Napoleon will davon nichts hören: Er hält Tony für einen russischen Spion und droht ihm mit der Guillotine ...
