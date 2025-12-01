Bezaubernde Jeannie
Folge 30: Backe, backe Kuchen
25 Min.
Schon lange fragen sich Dr. Bellows und seine neugierige Frau Amanda, wie Tony es trotz seines Junggesellendaseins schafft, stets wohl genährt und wie aus dem Ei gepellt auszusehen. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen! Wohl oder übel muss Tony die beiden zum Essen einladen - assistieren soll ihm dabei eine alte Freundin, die er als seine Partnerin präsentieren will. Doch er hat die Rechnung ohne Jeannie gemacht, die rasend eifersüchtig auf diese Freundin ist ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland