Jeannie und die Mondsafeknacker (2)Jetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 17: Jeannie und die Mondsafeknacker (2)
24 Min.
Tony glaubt, dass Jeannie sich, eingeschlossen in einen Safe, auf dem Weg zum Mond befindet. Doch er irrt: Er hatte Ganoven beauftragt, den Safe zu knacken, und diese haben sich den Kasten selbst unter den Nagel gerissen. Doch als sie merken, dass er für sie wertlos ist, verkaufen sie ihn für einen Spottpreis an einen Schrotthändler. Inzwischen hat Tony von dieser Aktion erfahren und macht sich auf dem schnellsten Weg zum Schrottplatz, um endlich seine Jeannie zu befreien ...
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland