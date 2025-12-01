Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Die Frau des Gouverneurs

Staffel 4Folge 17
Folge 17: Die Frau des Gouverneurs

24 Min.

Jeannie hat einen ganz großen Wunsch: Sie möchte nur allzu gerne Gouverneursgattin sein. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Tony zunächst Gouverneur wird, und dazu will sie ihm mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verhelfen. Obwohl Tony sich ausdrücklich dagegen ausspricht, eröffnet sie für ihn den Wahlkampf, und auch Roger ist von der Idee begeistert. Nur Dr. Bellows und General Peterson wollen eine politische Karriere ihres Astronauten verhindern ...

