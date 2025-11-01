Bezaubernde Jeannie
Folge 2: Mutters Geheimrezept
24 Min.
"Pipchicks" heißen die köstlichen Pralinen, die Jeannies Mutter nach einem Geheimrezept herstellt und von Zeit zu Zeit aus Bagdad schickt. Das Konfekt schmeckt nicht nur äußerst lecker, es hat auch eine angenehme Nebenwirkung: Wer davon gegessen hat, kann auch die schwersten Gewichte mit Leichtigkeit stemmen. Als die NASA davon Wind bekommt, werden Roger und Tony mit der Herstellung solcher "Pipchicks" beauftragt - doch wie sollen die beiden an das Geheimrezept herankommen?
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland