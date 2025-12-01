Bezaubernde Jeannie
Folge 25: Kann Agnes fliegen?
24 Min.
Wieder einmal besucht Jeannie ihren Tony bei der NASA, obwohl dieser es nicht gern hat - denn meistens kommt dabei nur Verwirrung heraus. So auch diesmal: Während Tony und Roger noch über Berechnungen für das Raumschiff "Agnes" brüten, hat Jeannie bereits ein voll funktionsfähiges Modell von "Agnes" herbeigezaubert, das unglücklicherweise von Dr. Bellows bemerkt wird. Bellows ist begeistert, und Tony hat Mühe, ihm zu erklären, dass es sich nur um ein Spielzeug handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
