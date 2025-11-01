Bezaubernde Jeannie
Folge 26: Der Pulitzer-Preis
24 Min.
Nachdem die Gerüchte über Tonys mysteriöses Privatleben schon in größeren Umlauf geraten sind, wittert ein Journalist die Chance seines Lebens: Er will Tonys Haushalt mit Hilfe installierter Geheimkameras und Tonbandgeräte ausspionieren. Zwar kommt Jeannie dahinter und verwandelt alle Bänder in eine klebrige Masse, doch der ehrgeizige Journalist gibt nicht auf und verbreitet nun komplette Lügengeschichten über Tony. Bei der NASA wird man allmählich nervös ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland