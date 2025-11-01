Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pulitzer-Preis

Sony Pictures
Staffel 4
Folge 26
24 Min.

Nachdem die Gerüchte über Tonys mysteriöses Privatleben schon in größeren Umlauf geraten sind, wittert ein Journalist die Chance seines Lebens: Er will Tonys Haushalt mit Hilfe installierter Geheimkameras und Tonbandgeräte ausspionieren. Zwar kommt Jeannie dahinter und verwandelt alle Bänder in eine klebrige Masse, doch der ehrgeizige Journalist gibt nicht auf und verbreitet nun komplette Lügengeschichten über Tony. Bei der NASA wird man allmählich nervös ...

