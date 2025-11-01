Bezaubernde Jeannie
Folge 3: Jeannie ist der Zeit voraus
24 Min.
Eines Morgens vermisst Tony seine gewohnte Zeitung, und damit ist der Tag für ihn eigentlich gelaufen - hätte er nicht Jeannie, die ihm kurzerhand eine andere Morgenzeitung herbeizaubert. Leider ist es jedoch bereits die Zeitung vom Folgetag, und in der steht, dass ein NASA-Astronaut sich ein Bein gebrochen hat. Jeannie ist überzeugt, es könne sich nur um Tony handeln, und tut ihr Möglichstes, um einen Unfall zu verhindern. Doch das führt nur zu neuen Komplikationen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
