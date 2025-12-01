Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Aladins Wunderlampe

Staffel 5Folge 19
Aladins Wunderlampe

Aladins WunderlampeJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 19: Aladins Wunderlampe

24 Min.

Einen Tag lang ist Melvin, der kleine Neffe von Dr. Bellows, bei Jeannie und Tony zu Gast. Und da Kinder meist etwas schlauer sind als Erwachsene, kommt er schon bald hinter das Geheimnis des Flaschengeistes. Er ist begeistert von so einem Zauberwesen, das einem jeden Wunsch sofort erfüllen kann, und kurzerhand nimmt er die Flasche samt Jeannie mit zu Dr. Bellows. Tony ist verzweifelt, und ihm bleibt nur eine Wahl: Er muss bei Dr. Bellows einbrechen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen