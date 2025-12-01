Bezaubernde Jeannie
Folge 20: Der beste Ehemann
24 Min.
Mrs. Endicott, die Gattin eines Admirals, hat in diesem Jahr zum ersten Mal die "Wahl zum Ehemann des Jahres" ausgerufen, ein gesellschaftliches Ereignis, dass die NASA-Frauen schwer beschäftigt. Jeannie ist überzeugt, dass nur Tony in Frage kommt, doch ausgerechnet während der Auswahlgespräche mit Mrs. Endicott muss Tony mit Roger in einen abgeschirmten Flugsimulator. Doch Jeannie wäre nicht Jeannie, wenn sie keinen Weg fände, Tony daraus zu befreien ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland