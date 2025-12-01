Bezaubernde Jeannie
Folge 26: Der Vetter aus Texas
24 Min.
Tony und Jeannie erhalten Besuch aus Texas: Tonys Vetter Arvel kommt zu ihnen, ein gewitzter Geschäftsmann, der sich mit dem Verkauf von Chili eine goldene Nase verdienen will. Kaum hat er Wind von Jeannies speziellen Gaben bekommen, schon spannt er sie für seine Zwecke ein: Dank ihrer Hilfe wird sein Spezial-Chili der Verkaufsschlager in der NASA-Kantine. Tony ist nicht gerade begeistert davon, denn die Konservendosen sind mit seinem Namen und seinem Foto geschmückt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
