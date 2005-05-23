Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 139
43 Min.Folge vom 23.05.2005Ab 6
Bianca befürchtet, dass es Oliver und ihr nicht gelingt, gegen Pascal zu gewinnen - aber trotz ihrer Bedenken geht der Plan auf. Der Empfang, den Pascal organisiert hatte, um Oliver zu demütigen, wird so zu einem Erfolg. Weder Heiko noch Denise gelingt es, bei der tief verletzten Sofia Verständnis zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises