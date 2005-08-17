Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 14vom 17.08.2005
43 Min.Folge vom 17.08.2005Ab 6

Zwischen Bianca und Eddie kommt es zu einem Streit, der allerdings ein mehr als versöhnliches Ende findet. Pascal und Katy sehen sich kurz vor dem Ziel und buchen ihre Flüge für die Flucht.

Telenovela
