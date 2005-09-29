Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 221

TelenovelaStaffel 15Folge 11vom 29.09.2005
Folge 11: Folge 221

43 Min.Folge vom 29.09.2005Ab 6

Bianca und Oliver nähern sich langsam und zärtlich wieder an, die alte Vertrautheit zwischen ihnen kehrt zurück. Denise hilft inzwischen Eddie über seinen Liebeskummer hinweg, doch ihre freundschaftliche Zuwendung endet in einem innigen Kuss.

