Bianca - Wege zum Glück

Folge 213

TelenovelaStaffel 15Folge 3vom 16.09.2005
42 Min.Folge vom 16.09.2005Ab 6

Bianca wendet sich an die Polizei und nach Katy wird gefahndet. Pascal und Katy fliehen und suchen Unterschlupf in einer stillgelegten Fabrikanlage. Für Sven und Maren scheint es ein Happy-End zu geben, vorsichtig kommen die beiden sich wieder näher.

