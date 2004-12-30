Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 044

TelenovelaStaffel 3Folge 14vom 30.12.2004
Folge 044

Folge 14: Folge 044

43 Min.Folge vom 30.12.2004Ab 6

Ariane entschuldigt sich erst bei Alexander und dann bei Katy für ihren Verdacht, dass die beiden eine Affäre miteinander hätten. Gegen eine Gehaltserhöhung erklärt sich Katy bereit, wieder für Ariane zu arbeiten. Währenddessen steht es um Ursulas Gesundheit nicht zum Besten. Trotz Biancas Sorgen weigert sie sich jedoch vehement einen Arzt aufzusuchen. Um Ursula eine Freude zu bereiten, bringt Judith ihr, gemeinsam mit Bärbel, Sven und Sofia, Geschenke vorbei. Nachdem der unerwartete Besuch gegangen ist, offenbart Ursula Bianca, dass sie bald sterben wird.

