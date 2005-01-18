Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 4Folge 11vom 18.01.2005
43 Min.Folge vom 18.01.2005Ab 6

Bianca ist überglücklich, dass ihr Bruder Heiko nach vier Jahren von seiner Weltreise zurückgekehrt ist. Zur selben Zeit ist Judith deprimiert, weil sie sich von Oliver vernachlässigt fühlt. Ariane und Alexander erleben ein Wiederaufflackern ihrer Liebe, was Alexander allerdings nicht davon abhält, Katy zu einem Schäferstündchen in der WG zu treffen. Als Katy und Alexander nach ihrem verbotenen Liebesspiel Champagner trinken taucht auf einmal Heiko auf, von dessen Rückkehr Katy bislang nichts wusste.

