Bianca - Wege zum Glück

Folge 049

TelenovelaStaffel 4Folge 4vom 07.01.2005
Folge 049

Bianca - Wege zum Glück

Folge 4: Folge 049

42 Min.Folge vom 07.01.2005Ab 6

Bianca freut sich darüber, dass Ursula ihre letzten Kräfte mobilisiert und ihren Gutschein für einen "Verwöhntag auf Gut Wellinghoff" einlöst: Judith fährt Ursula im Rollstuhl durch den herbstlichen Park. Eddie bringt ihr bei, auf einem Grashalm zu pfeifen. Mit Sven, Sofia und Denise spielt Ursula Scrabble und mit Bärbel genehmigt sie sich Heringe und einen kräftigen Schnaps dazu. Alle sind tief betroffen über Ursulas baldigen Tod. Bianca wünscht Ursula, dass ihr Wunsch, Biancas Bruder Heiko nochmals zu sehen, in Erfüllung gehen möge. Heiko jedoch befindet sich auf einer Weltreise ... Am Abend tritt Katy an Ursulas Krankenbett und sagt ihr hemmungslos ins Gesicht, dass sie sie schon immer gehasst hat.

