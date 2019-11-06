Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 3: Papi lernt reiten
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bernhard Blocksberg kommt auf den Martinshof. Dort trifft er auf Graf von Falkenstein, der ihn zu einer Fuchsjagd einlädt. Bernhard will sich nicht blamieren, darum müssen Bibi und Tina ihm schnell das Reiten beibringen. Doch Bibis Vater tut sich schwer. Bibi hext, dass er gut reiten kann. Doch der Hexspruch hat eine gefährliche Nebenwirkung.
Bibi & Tina
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0