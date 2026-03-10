Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 27vom 10.03.2026
Big Time Geheimnisse

22 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6

In dieser Episode werden lang gehütete Geheimnisse gelüftet und die Freundschaft der vier Jungs von Big Time Rush wird auf die Probe gestellt: Logan ist misstrauisch, weil Kendall und Camille plötzlich sehr viel Zeit miteinander verbringen.

