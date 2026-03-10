Staffel 2Folge 27vom 10.03.2026
Big Time Geheimnisse
Big Time Rush
Folge 27: Big Time Geheimnisse
22 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
In dieser Episode werden lang gehütete Geheimnisse gelüftet und die Freundschaft der vier Jungs von Big Time Rush wird auf die Probe gestellt: Logan ist misstrauisch, weil Kendall und Camille plötzlich sehr viel Zeit miteinander verbringen.
Big Time Rush
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon