Staffel 3Folge 3vom 10.03.2026
Big Time - In Bel AirJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 3: Big Time - In Bel Air
21 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
Die Jungs von BTR sind nun zu berühmt, um weiterhin im Palm Woods zu wohnen, also lässt Gustavo sie nach Bel Air umziehen. Doch die Konventionen des gehobenen Lebensstils passen den Jungs nicht, und so planen sie ihre Flucht zurück ins Palm Woods.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon