Big Time Rush

NickelodeonStaffel 3Folge 3vom 10.03.2026
Big Time - In Bel Air

Folge 3: Big Time - In Bel Air

21 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6

Die Jungs von BTR sind nun zu berühmt, um weiterhin im Palm Woods zu wohnen, also lässt Gustavo sie nach Bel Air umziehen. Doch die Konventionen des gehobenen Lebensstils passen den Jungs nicht, und so planen sie ihre Flucht zurück ins Palm Woods.

Big Time Rush
Nickelodeon

Big Time Rush

