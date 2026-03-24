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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 4Folge 11vom 24.03.2026
Big Time Tour-Bus

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Big Time Rush

Folge 11: Big Time Tour-Bus

21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

Auf dem Weg zu ihrem Konzert in San Diego geraten die beiden Tour-Busse in einen gewaltigen Stau, sodass Victoria Justice das Publikum mit ihren Songs hinhalten muss. In den Bussen geht es hoch her und es gilt einige Herausforderungen zu bewältigen.

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