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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 4Folge 12vom 17.07.2026
Big Time Träume Teil 1

Big Time Träume Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 12: Big Time Träume Teil 1

20 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6

Die Jungs sind für die Tween Choice Awards nominiert. Alle freuen sich und jeder will sich seinen persönlichen Traum erfüllen. Doch auf der Suche nach dem berüchtigten Schleimraum entdecken die Jungs die Kontrollstation des zwielichtigen Sharkis.

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