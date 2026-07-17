Staffel 4Folge 12vom 17.07.2026
Big Time Träume Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 12: Big Time Träume Teil 1
20 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Die Jungs sind für die Tween Choice Awards nominiert. Alle freuen sich und jeder will sich seinen persönlichen Traum erfüllen. Doch auf der Suche nach dem berüchtigten Schleimraum entdecken die Jungs die Kontrollstation des zwielichtigen Sharkis.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany