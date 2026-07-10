Staffel 4Folge 4vom 10.07.2026
Big Time BonusJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 4: Big Time Bonus
21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
Die Jungs schließen eine Wette mit Griffin ab: Jeder erhält einen Bonus von 5000 Dollar, den es gilt innerhalb von 24 Stunden nicht verantwortungslos zu verprassen. Denn dann erhalten sie endlich Zugang zu ihren Ersparnissen.
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Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 4: Nickelodeon