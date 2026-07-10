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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 4Folge 4vom 10.07.2026
Big Time Bonus

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Big Time Rush

Folge 4: Big Time Bonus

21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6

Die Jungs schließen eine Wette mit Griffin ab: Jeder erhält einen Bonus von 5000 Dollar, den es gilt innerhalb von 24 Stunden nicht verantwortungslos zu verprassen. Denn dann erhalten sie endlich Zugang zu ihren Ersparnissen.

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