Staffel 4Folge 5vom 10.07.2026
Big Time GastauftrittJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 5: Big Time Gastauftritt
21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
BTR haben einen Cameo-Auftritt in einer beliebten Fernsehserie für Kinder, aber durch Carlos' Suche nach dem Teenie-Star der Show geraten er und Kendall ins Fadenkreuz der bösen Bühnenmutter. Logan und James spielen um einen tollen Snack-Tisch.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany