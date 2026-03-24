Staffel 4Folge 6vom 24.03.2026
Big Time Streiche 2Jetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 6: Big Time Streiche 2
22 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6
Es ist wieder so weit: Die goldene Krone des Königs Schabernacks wird vergeben! Einen Tag lang spielen sich die Jungs gegenseitig Streiche. König der Könige wird, wem zuletzt kein Streich gespielt wurde. Auch die Erwachsenen sind dabei.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon