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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 4Folge 6vom 24.03.2026
Big Time Streiche 2

Big Time Streiche 2Jetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 6: Big Time Streiche 2

22 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

Es ist wieder so weit: Die goldene Krone des Königs Schabernacks wird vergeben! Einen Tag lang spielen sich die Jungs gegenseitig Streiche. König der Könige wird, wem zuletzt kein Streich gespielt wurde. Auch die Erwachsenen sind dabei.

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