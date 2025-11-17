Schlachtfeld: Das Königreich HeartJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 10: Schlachtfeld: Das Königreich Heart
23 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Yami gelingt es, Dante im Kampf zu verwunden. Doch das Mitglied der Dark Triad besitzt eine Form der Magie, mit der er sich regenerieren kann. Im Königreich Heart müssen es Charmy und Leopold derweil mit zwei Dark Disciples aufnehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA