Black Clover
Folge 13: Der schwarze Schwur
23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Vanica nimmt die schwer verletzte Lolopechika als Geisel mit ins Königreich Spade und sorgt dafür, dass die Dark Disciples explodieren. Yami und Asta kämpfen währenddessen mit vereinten Kräften gegen Dante ...
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA