Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Der schwarze Schwur

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 13vom 20.11.2025
Der schwarze Schwur

Der schwarze SchwurJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 13: Der schwarze Schwur

23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Vanica nimmt die schwer verletzte Lolopechika als Geisel mit ins Königreich Spade und sorgt dafür, dass die Dark Disciples explodieren. Yami und Asta kämpfen währenddessen mit vereinten Kräften gegen Dante ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
ProSieben MAXX
Black Clover

Black Clover

Alle 1 Staffeln und Folgen