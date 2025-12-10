Vorzeigebruder vs. Schwarzes SchafJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 29: Vorzeigebruder vs. Schwarzes Schaf
23 Min.Ab 12
Astas Team hat es in die nächste Runde geschafft, und nun stehen sich Finral und Langris in der Arena gegenüber. Während die Mitglieder des Schwarzen Stiers allesamt zu ihrem Freund halten, ist Langris davon überzeugt, leichtes Spiel mit seinem Bruder zu haben. Finral schafft es jedoch immer wieder, die Angriffe auf den Kristall seines Teams abzuwehren und seinen Gegner so zu demütigen. Der Kampf entscheidet sich schließlich in einem finalen Duell zwischen den beiden Rivalen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA