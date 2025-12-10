Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Petit Clover! Alptraum-Charmy Special

Crunchy RollStaffel 2Folge 31
Petit Clover! Alptraum-Charmy Special

Folge 31: Petit Clover! Alptraum-Charmy Special

23 Min.Ab 12

Während Asta, Mimosa und Xerx gegen Langris um ihr Leben kämpfen, macht Charmy sich auf den Weg, um Zutaten für ein Festessen aufzutreiben. Dabei stößt sie allerdings auf einen mysteriösen Pilz und hat daraufhin starke Halluzinationen. In diesen Wachträumen müssen die Mitglieder des Schwarzen Stiers und andere Magier allerlei Aufgaben erledigen und so vergleichen nicht nur Asta und Yuno ihre Grimoires, sondern lernen auch ein Kochrezept von Yami kennen.

