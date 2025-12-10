Black Clover
Folge 33: Gewinner
23 Min.Ab 12
Im Royal Knights Auswahlturnier steht endlich der letzte Kampf an. Yuno, Noelle und En treten dabei gegen das Team von Rill Boismortier an, der mit seiner Gemäldemagie der vielleicht stärkste Zauberer des Wettkampfes ist. Während Noelle und En ihren Kristall verteidigen, stellt Yuno sich seinem mächtigen Feind. Zwischen den beiden entspinnt sich ein brutales Duell und die Ritter können die wahre Kraft ihrer Magie offenbaren.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA