Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

In unbekleideter Gesellschaft

Crunchy RollStaffel 2Folge 34
In unbekleideter Gesellschaft

In unbekleideter GesellschaftJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 34: In unbekleideter Gesellschaft

23 Min.Ab 12

Nach Yunos Sieg im Royal Knights Auswahlturnier fällt Asta in ein tiefes Loch, da er gegen seinen Rivalen verloren hat. Seine Freunde möchten ihn zwar aufheitern, scheitern damit jedoch auf ganzer Linie. Auf Yamis Befehl hin nehmen die Mitglieder des Schwarzen Stiers daraufhin ein gemeinsames Bad in einer heißen Quelle, um die Moral wiederherzustellen. Dort erzählt ihnen der Ordensführer außerdem eine Geschichte über den Beginn einer ganz besonderen Freundschaft.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen