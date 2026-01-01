Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Die Royal Knights

CrunchyrollStaffel 2Folge 36
Die Royal Knights

Die Royal KnightsJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 36: Die Royal Knights

23 Min.Ab 12

Mereoleona besucht das Hauptquartier des Schwarzen Stiers, um den Magiern zu verkünden, wer von ihnen für die Royal Knights ausgewählt wurde. Mit den Rekruten im Gepäck macht sie sich daraufhin auf den Weg zur Aufnahmezeremonie des neuen Ritterordens. Dort treffen die Krieger einen unerwarteten Bekannten wieder - der ebenfalls die Roben des Schwarzen Stiers trägt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen