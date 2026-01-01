Der Stützpunkt des Schwarzen StiersJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 38: Der Stützpunkt des Schwarzen Stiers
23 Min.Ab 12
Während Asta, Noelle und Luck gemeinsam mit den Royal Knights ihren Auftrag erledigen, bleiben auch die anderen Mitglieder des Schwarzen Stiers nicht untätig und begeben sich auf ihre eigenen Missionen. Ausschließlich Gauche, Grey und Gordon bleiben im Hauptquartier zurück - und werden prompt vom Kalten Auge der Weißen Nacht angegriffen.
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Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA