Staffel 2Folge 39
Folge 39: Chaotischer Magiekampf

23 Min.Ab 12

Gauche, Grey und Gordon versuchen weiterhin, ihr Hauptquartier vor dem Angriff des Kalten Auges der Weißen Nacht zu schützen. Als die Lage immer aussichtsloser wird, erscheint plötzlich ein mysteriöser Magier, der mithilfe seiner Zauber das Gebäude zu kontrollieren scheint. Der seltsame Mann schlägt sich auf die Seite des Schwarzen Stiers und holt mit seinen mächtigen Fähigkeiten zum Gegenschlag aus.

