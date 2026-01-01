Black Clover
Folge 43: Eine neue Zukunft
23 Min.Ab 12
Der brutale Kampf zwischen Licht und Julius Novachrono scheint vorbei zu sein, und der Magierkönig liegt verwundet am Boden. Während Yami noch versucht, seinen Freund zu retten, tritt Licht die Flucht an. Asta, Zora und Mereoleona stehen währenddessen weiterhin Liar gegenüber, der von Astas Mitgefühl beeindruckt zu sein scheint. Und Yuno findet einen mysteriösen, in Magie eingeschlossenen Körper.
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA