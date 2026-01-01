Black Clover
Folge 44: Seelenwanderung
Bevor der im Körper von Vangeance wiedergeborene Licht seinen großen Plan in die Tat umsetzen kann, erinnert er sich an den Verrat an den Elfen durch die Menschheit zurück. Dabei denkt er auch an die Person, die er für den Angriff auf seine Freunde verantwortlich macht. Daraufhin muss der elfische Magier sich außerdem um Rades, Sally und Valtos kümmern, die dem Abschließen seines Rituals im Wege stehen.
Black Clover
