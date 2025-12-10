Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Vollkommen unterlegen

Crunchy RollStaffel 2Folge 46
Vollkommen unterlegen

Vollkommen unterlegenJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 46: Vollkommen unterlegen

23 Min.Ab 12

Yami kämpft weiterhin gegen Charlotte und muss dabei feststellen, dass die elfische Magie die Zauberkraft seiner Freundin massiv verstärkt hat. Der Anführer des Schwarzen Stiers hat große Probleme damit, sich gegen seine Gegnerin zu wehren. Währenddessen müssen sich auch die Royal Knights mit Lichts Freunden auseinandersetzen, und so stehen Asta, Zora und Mereoleona plötzlich Rill Boismortier gegenüber.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen