Black Clover

Staffel 2Folge 48
Folge 48: Überleben um jeden Preis

23 Min.Ab 12

Mereoleona stellt sich noch immer ihren Gegnern entgegen und versucht damit, Asta und Zora Zeit für ihre Flucht zu erkaufen. Obwohl die feindlichen Magier der Scharlachroten Löwin zahlenmäßig weit überlegen sind, haben die Elfen große Probleme damit, die Kriegerin ernsthaft zu verletzen. Doch gegen die geballte Macht der Zauber, die ihr entgegengeworfen werden, scheint auch Mereoleona nicht ewig durchhalten zu können ...

