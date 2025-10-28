Die Herausforderung der MädchenJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 48: Die Herausforderung der Mädchen
23 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Grey fühlt sich von ihren Teamkameraden abgehängt, die sich alle stetig weiterentwickeln. Sie möchte ihre Schüchternheit endlich überwinden und bittet Noelle um Hilfe. Als Gordon mitbekommt, dass die beiden Frauen gemeinsam trainieren, schließt er sich ihnen an.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA