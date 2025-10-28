Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 48vom 28.10.2025
23 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Grey fühlt sich von ihren Teamkameraden abgehängt, die sich alle stetig weiterentwickeln. Sie möchte ihre Schüchternheit endlich überwinden und bittet Noelle um Hilfe. Als Gordon mitbekommt, dass die beiden Frauen gemeinsam trainieren, schließt er sich ihnen an.

