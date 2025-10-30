Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 50vom 30.10.2025
23 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Die Magier bereiten sich auf den bevorstehenden Kampf mit dem Königreich Spade und dem Teufel vor. Zuvor findet in der Hauptstadt jedoch noch die Aufnahmeprüfung für die Ritterorden statt. Asta besteht darauf, Yami dorthin zu begleiten und erinnert sich an seine eigene Prüfung vor genau einem Jahr zurück.

