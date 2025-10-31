Black Clover
Folge 51: Die Auserwählten
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Der Kampf im Königreich Spade rückt immer näher. Julius ruft die Ordensführer zusammen, um zu besprechen, wer am Training im Königreich Heart teilnehmen soll. Außerdem findet die Ordensverleihung für die Kriegsdienste im Kampf gegen das Kalte Auge der Weißen Nacht statt, bei der auch Yuno ausgezeichnet wird.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA