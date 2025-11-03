Vize-Ordensführer Langris VaudeJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 52: Vize-Ordensführer Langris Vaude
23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Yunos Beförderung zum Ritter hohen Ranges erster Stufe sorgt für Verwirrung bei einigen seiner Ordenskameraden. Obwohl er erst seit kurzer Zeit Teil der Gruppe ist, steht er nun auf einer Stufe mit Vize-Anführer Langris. Um sicherzustellen, dass seine Fähigkeiten für die Position ausreichen, fordert Langris ihn zum Duell heraus.
Black Clover
