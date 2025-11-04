Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Die fünf Geisterwächter

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 04.11.2025
23 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Asta und seine Freunde begeben sich ins Königreich Heart, um dort zu trainieren. Die Magier werden von den Geisterwächtern der Erde, der Pflanzen, des Feuers, des Windes und des Gewitters unterrichtet. Da Asta selbst keine Magie besitzt, erhält er ein Sondertraining von Gaja.

