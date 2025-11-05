Black Clover
Folge 2: Die erwachende Kraft
23 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Während Asta und seine Kameraden im Königreich Heart trainieren, versucht auch ihr Ordensführer Yami, sich zu verbessern. Er sucht Mereoleona auf und fordert sie zum Kampf heraus. Im Königreich Spade laufen die Vorbereitungen auf eine Invasion derweil auf Hochtouren.
Black Clover
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer, Tragikomödie
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA