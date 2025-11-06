Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Das fünfblättrige Kleeblatt

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 3vom 06.11.2025
Das fünfblättrige Kleeblatt

Black Clover

Folge 3: Das fünfblättrige Kleeblatt

23 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Asta und seine Freunde trainieren nun seit einigen Monaten im Königreich Heart und werden immer stärker. Obwohl Asta selbst keine Magie besitzt, kann er durch die Zusammenarbeit mit den Geisterwächtern eine neue Technik für sich entdecken. Gaja ist sehr interessiert an den Fähigkeiten des jungen Kämpfers und möchte mehr über ihn und sein fünfblättriges Grimoire erfahren.

