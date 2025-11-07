Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 4vom 07.11.2025
Folge 4: Der Vorhang öffnet sich für Hoffnung und Verzweiflung

23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Die Truppen des Königreichs Spade rücken immer weiter voran. Mithilfe ihrer mobilen Festung können sie die starkmagische Zone mit Leichtigkeit durchqueren. Asta bricht sofort auf, um den Feind anzugreifen und die Gefangenen zu befreien. Währenddessen erhalten Leopold und Luck einen Spezialauftrag: Sie sollen die Brücke zum Königreich Spade vernichten.

ProSieben MAXX
